Zurdo vence a Billam-Smith y tiene los títulos crucero de AMB y OMB En una pelea de unificación por los títulos de peso crucero de la WBO y la WBA, el campeón de la WBA Gilberto “Zurdo” Ramírez (47-1, 30 KOs) se llevó el título del campeón de la WBO Chris Billam-Smith (20-2, 13 KOs) por decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche en The Venue en Riad, Arabia Saudita. Zurdo simplemente superó a Billam-Smith en camino a una victoria de 116-112, 116-112, 116-113. Zurdo ahora tiene dos cinturones con Noel Mikaelyan (WBC) y Jai Opetaia (IBF) que tienen los otros cuatro campeonatos grandes. “Mi equipo y yo estábamos preparados, sabíamos que él es un peleador duro y un tipo fuerte. Fue un honor para mí pelear con él y conseguir el cinturón”, dijo Ramírez después de la pelea. “Traté de usar mi distancia tanto como pude. Él es duro, siempre avanza y es un peleador fuerte. Simplemente tengo respeto por él, es un gran campeón. Por supuesto, quiero unificarme con todos los campeones. Ese es el objetivo principal para mí y otros campeones”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Tyson vs. Paul: Un evento inolvidable Paul-Tyson un éxito histórico Like this: Like Loading...

