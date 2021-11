Andrade: voy a hacer una declaración El campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius Andrade, abordó hoy las afirmaciones de que sus peleas son aburridas: “Mientras Matchroom, DAZN y todos hagan su trabajo para asegurarse de que Demetrius Andrade sea promovido y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para promover, la gente saldrá porque saben que tengo el talento, la habilidad, y voy a traer una pelea si el otro oponente también va a traer una pelea. “No estamos aquí para, ya sabes, aburrir a nadie. El boxeo no tiene nada de aburrido. Es un combate estratégico y todo lo que hacemos es así. Así que todo lo que sé es que tengo 30-0, un olímpico del 2000 y campeón mundial de dos divisiones. ¿Qué tan aburrido es eso? “Hoy se trata de Quigley y yo bailando y poniéndonos manos a la obra y que gane el mejor. Habrá una actuación y voy a hacer una declaración y luego seguiré haciendo declaraciones cada vez. Todo lo que sigo haciendo es ganar, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar y bailar “. Ortiz-Martin encabeza el PPV de peso pesado de FOX el 1 de enero Hollywood Fight Nights regresa el 10 de diciembre

