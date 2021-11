Ortiz-Martin encabeza el PPV de peso pesado de FOX el 1 de enero El año nuevo comenzará con una explosión de peso pesado, ya que cinco emocionantes enfrentamientos de peso pesado tomarán el centro del escenario en un pago por evento de FOX Sports PBC de $ 39.99 el día de Año Nuevo en vivo desde Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. . El evento principal verá al peso pesado Luis “King Kong” Ortiz (32-2, 27 KOs) enfrentarse al ex campeón mundial Charles Martin (28-2-1, 25 KOs) en una eliminatoria por el título de peso pesado de la FIB a 12 asaltos. En el evento co-estelar, la invicta estrella en ascenso de peso pesado Frank “The Cuban Flash” Sánchez (19-0, 13 KOs) se enfrentará a Carlos Negrón (25-3, 20 KOs) en una atracción de 10 asaltos. Los contendientes de peso pesado de transmisión de pago por visión Jonnie Rice (14-6-1, 10 KOs) y Michael Coffie (12-1, 9 KOs) en una revancha de 10 asaltos, el ex retador al título Gerald “El Gallo Negro” Washington ( 20-4-1, 13 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos contra el olímpico turco Ali Eren Demirezen (14-1, 11 KOs) y el invicto Viktor Faust (8-0, 6 KOs) frente a Iago Kiladze (27-5-1 , 19 KOs) en una atracción de 10 rondas para abrir el pago por evento. “El boxeo de peso pesado siempre es una visita obligada, y comenzaremos el nuevo año con nada más que peleadores titánicos que buscan impresionar en los enfrentamientos Pay-Per-View de FOX Sports PBC”, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions. “Esta es una lista apilada de peleas disponibles para los fanáticos a un precio asequible de $ 39.99. Luis Ortiz y Charles Martin están entre los primeros en la escala de contendientes de peso pesado y podrán solidificar su posición para una oportunidad por el título mundial con una victoria el 1 de enero. Uno de los pesos pesados ​​en ascenso más activos, Frank Sánchez regresará a la acción después de la mejor victoria de su carrera en octubre en un duro duelo contra Carlos Negrón. Con cinco peleas en total, el día de Año Nuevo será de acción ininterrumpida con duelos gigantescos en vivo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida “. Resumen de las reuniones de la 59a Convención Anual del WBC Andrade: voy a hacer una declaración

