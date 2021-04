Andrade supera a Williams y retiene el título medio de la OMB El campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius “Boo Boo” Andrade (30-0, 18 KOs) defendió su título por decisión unánime en doce asaltos contra Liam Williams (23-3-1, 18 KOs) el sábado por la noche en el Hard Rock Live en Hard Rock Seminole. Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Florida. Andrade derribó a Williams en el segundo round y Williams apenas superó la cuenta. Andrade, sin embargo, no pudo sacar a Williams de allí y la pelea se fue a la distancia. Las puntuaciones fueron 116-111, 118-109, 118-109. El peso súper mediano Carlos Góngora (20-0, 15 KOs) retuvo su título de IBO por KO en el octavo asalto sobre Christopher Pearson (17-3, 12 KOs). El peso pesado Andrey Fedosov (32-3, 26 KOs) necesitó solo 84 segundos para destruir al tres veces campeón mundial amateur Mahammadrasul Majidov (3-1, 3 KOs) en el primer round. Majidov cayo dos veces. Apochi vence a Nicholson en eliminatoria de la AMB Meléndez gana en dos en Colombia

