Actualidad de Tyzyu-Charlo Por Ray Wheatley – World of Boxing Parece que el peso mediano junior número 1 de la OMB, Tim Tszyu, podría enfrentarse a Tony Harrison, número 3 de la OMB, por al menos una versión interina del título de la OMB debido al aplazamiento del tan esperado choque de Tszyu con el campeón indiscutido de 154 libras Jermell Charlo debido a una lesión en la mano sufrida por Charlo. La OMB le dio a Charlo hasta el 2 de enero para presentar una explicación médica detallada de su lesión, los hallazgos, el pronóstico de recuperación y la opinión de su especialista ortopédico sobre cuándo estará física y médicamente autorizado para competir y regresar a la competencia activa. Se advirtió al campeón que el incumplimiento dará como resultado que “renuncie a todos los derechos en virtud del presente y el Comité proceda según las Regulaciones de los Campeonatos Mundiales de la OMB”. Acusadora de Tank Davis se retracta de reclamos New York BHOF anuncia sus elegidos de 2022 Like this: Like Loading...

