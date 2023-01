New York BHOF anuncia sus elegidos de 2022 El Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York (NYSBHOF) ha anunciado su Clase 2122 de 22 miembros. La 11.ª cena de inducción del NYSBHOF, patrocinada por Ring 8, será el domingo 30 de abril en Russo’s On The Bay en Howard Beach, Nueva York. Los boxeadores vivos que se dirigen al NYSBHOF son el campeón mundial de 2 divisiones de Brooklyn (peso welter y peso welter ligero), el 6 veces campeón mundial “Super” Zab Judah (44-10, 30 KOs), el campeón mundial de 2 divisiones de Brooklyn (peso welter y peso welter ligero) Paulie “Magic Man” Malignaggi (36-8, 7 KOs), la campeona mundial superligera de Plainview Kathy “Wildcat” Collins (14-2-4, 3 KOs), el peso welter de Troy Kevin “Mr. Emoción” Pompey (32-18-3, 12 KOs), y el retador al título mundial superligero de Brooklyn Dmitry “Star of David” Salita (35-2-1, 18 KOs). Los no participantes vivos que se dirigen al NYSBHOF son el entrenador de Brooklyn Hector Rocha, el locutor de Brooklynn Dave Diamante, el comentarista/productor/presentador de programa de radio del Bronx Tony Paige, el periodista de Latham Bob Mladinich, el neurólogo de Brooklyn Barry Jordan, el juez de Brooklyn Robin Taylor y Fightnews.com ® periodista Bob Caico. Los participantes póstumos que serán admitidos son el retador mundial de peso ligero de Poughkeepsie, Johnny Busso (36-12-1, 15 KOs), el peso mediano del Bronx Eugene “Silent” Hairston (45-13-5, 24 KOs), el campeón mundial de peso pluma NYSAC de la ciudad de Nueva York Tony “Jimmy Pell” Pellone (51-19-6, 10 KOs), el peso pluma del Bronx Mike “The Bronx Spider” Belloise (91-28-12, 21 KOs), el campeón mundial de peso pesado de color de la ciudad de Nueva York, Harry “Black Panther” Wills (70- 9-3, 56 KOs), y el retador mundial de peso semipesado de Hempstead, Eddie “Wildcat” Davis (34-6-1, 20 KOs). Los miembros póstumos no participantes son el gerente de Brooklyn, Izzy Zwerling, el gerente de Manhattan, Dave Wolf, el entrenador de Brooklyn, George Washington, y el gerente/promotor de la ciudad de Nueva York, Irving Cohen. Cada miembro asistente (o descendiente directo de) recibirá un cinturón de diseño personalizado que significa su incorporación al NYSBHOF. Los miembros del Comité de nominaciones del NYSBHOF seleccionaron a los miembros de 2022: el presidente Jack Hirsch, Randy Gordon, Henry Hascup, Don Majeski, Ron McNair, Jim Monteverde, Neil Terens, Jose Corpas, Bobby Cassidy y Bob Duffy. Todos los boxeadores debían estar inactivos durante al menos tres años para ser elegibles para la inducción de NYSBHOF, y todos los miembros debían haber residido en el estado de Nueva York durante una parte significativa de sus carreras de boxeo o durante el mejor momento de sus respectivas carreras. Los boletos tienen un precio de $ 160.00 por adulto, $ 60.00 para niños (menores de 16 años) e incluyen un almuerzo completo y una hora de cóctel al ingresar, a partir de las 12:30 p. aves) y barra libre durante todo el evento. Los boletos están disponibles para comprar comunicándose con el presidente de NYSBHOF, Bob Duffy, al 516.313.2304 o [email protected] Los anuncios para el programa NYSBHOF están disponibles, desde $80.00 hasta $200.00, poniéndose en contacto con Duffy. Visite www.nyboxinghof.org o www.Ring8ny.com para obtener información adicional sobre el Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York. Actualidad de Tyzyu-Charlo ¿WBC agregará una división transgénero? Like this: Like Loading...

