¿WBC agregará una división transgénero? En una entrevista con The Telegraph, el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, reveló que se están elaborando planes para abordar el problema de los luchadores transgénero en el boxeo. “Haremos una convocatoria global para aquellos que estén interesados ​​en 2023 y estableceremos los protocolos, comenzaremos la consulta y probablemente crearemos una liga y un torneo”, dijo Sulaiman. “Es el momento de hacer esto, y lo estamos haciendo por seguridad e inclusión. Hemos sido los líderes en las reglas del boxeo femenino, por lo que los peligros de que un hombre pelee contra una mujer nunca ocurrirán debido a lo que vamos a implementar. “En el boxeo, un hombre que enfrenta una mujer nunca debe ser aceptado independientemente del cambio de género. No debería haber un área gris alrededor de esto, y queremos abordarlo con transparencia y las decisiones correctas. Nunca se permitirá el cambio transgénero de mujer a hombre o de hombre a mujer para luchar contra un género diferente por nacimiento. “Estamos creando un conjunto de reglas y estructuras para que el boxeo transgénero pueda llevarse a cabo, como se lo merecen si quieren boxear. Todavía no sabemos los números que hay por ahí, pero estamos abriendo un registro universal en 2023, para que podamos entender a los boxeadores que están por ahí, y comenzaremos desde allí”. New York BHOF anuncia sus elegidos de 2022 Conferencia de Prensa del Undercard de Tank-García Like this: Like Loading...

