Conferencia de Prensa del Undercard de Tank-García Los boxeadores que compiten en la cartelera preliminar del PPV Gervonta "Tank" Davis vs. Héctor Luis García Showtime del 7 de enero en Capital One Arena en Washington, DC, participaron en una conferencia de prensa virtual el miércoles. Showtime no hizo comentarios sobre el estado de la pelea Davis-García luego del arresto de Davis esta semana por un cargo de violencia doméstica, pero Tank ya está de vuelta en la calle, por lo que el evento parece estar listo. Jaron "Boots" Ennis vs. Karen Chukhadzhian por título interino de peso welter de la FIB Jaron Ennis: "Siento que tengo que seguir ganando y haciendo lo mío. El 7 de enero es otro paso hacia mí para tener en mis manos esos títulos. Tal vez tenga que hablar un poco más, pero en realidad soy un perro feroz al que le gusta morder… los grandes nombres están llegando, solo tengo que tener paciencia". Karen Chukhadzhian: "Estoy muy motivada para esta pelea. Tengo mucho que probar en mi primera pelea en los EE. UU. Definitivamente va a ser una pelea difícil, pero estoy listo para ella. Me estoy preparando para entrar y ganar". Rashidi Ellis vs. Roiman Villa 12 asaltos, peso welter Rashidi Ellis: "Villa tiene poder, es duro y se adelanta. También viene de una gran victoria. Sé que va a ser duro, pero vengo a derrotarlo. Siento que soy el futuro de la división de peso welter. Si se me presenta una pelea con Jaron Ennis, ¿por qué no? Estoy listo." Roiman Villa: "Vamos a tener que esperar hasta la noche de la pelea para ver si alguna de sus palabras significa algo… Voy a salir, dar lo mejor de mí y terminar la noche con la mano en alto. Me siento muy bien y sé que solo hay una forma en que esta pelea termina". Demetrius "Boo Boo" Andrade vs. Demond Nicholson 10 Rounds, supermediano Demetrius Andrade: "Tengo que rebotar estos guantes en la frente de Demond. Eso es lo que vengo a hacer. Quiero ponerle ese cuero. Necesito una actuación que haga que la gente diga que necesitan volver a verme". Demond Nicholson: "Vencer a Andrade me ayudaría a reescribir mi historia. He tenido muchos altibajos en el juego del boxeo. Entonces, esta victoria me ayudará a comenzar una nueva narrativa. Mi único objetivo es ganar y sorprender al mundo. Entonces puedo conseguir las peleas que necesito para mi propio legado".

