Acusadora de Tank Davis se retracta de reclamos “Hice una llamada innecesaria a la policía” Por TMZ La mujer que acusó a Gervonta Davis de agresión está dando media vuelta… ahora afirma que el boxeador estrella “no me hizo daño ni a mí ni a nuestra hija”, diciendo que la frenética llamada al 911 que hizo fue “innecesaria”. Vanessa Posso, madre de la hija de Tank, acudió a las redes sociales el viernes y aparentemente dio un giro completo de 180, escribiendo… “Estos últimos días han sido dolorosos y extremadamente agotadores para todas las partes involucradas. Me enorgullezco de ser extremadamente privado; esta situación era lo último que quería que se hiciera público. El estado de nuestra relación ha estado en un espacio frágil, y Gervonta y yo tuvimos la culpa de la discusión”. Posso continuó… “Hoy, hemos buscado la ayuda necesaria para seguir adelante con nuestras vidas. Confío en que tendremos éxito dentro de nuestra dinámica de paternidad compartida con el asesoramiento que se nos brinde”. Como informamos anteriormente, Davis, de 28 años, fue arrestado y reservado en el condado de Broward (Florida) el martes por un cargo de violencia doméstica. De acuerdo con los documentos judiciales, la policía dice que Davis “real e intencionalmente tocó y golpeó” a la mujer “en contra de su voluntad” y “intencionalmente le causó daño corporal”. Las autoridades policiales también dijeron que Gervonta golpeó a su acusadora en el lado derecho de la cabeza con “un tipo de bofetada con la mano cerrada”, lo que provocó que la mujer sufriera una lesión facial y una abrasión en el interior del labio superior. Sin embargo, el boxeador de 27-0 (25 KO) negó rotundamente las acusaciones en su contra desde el principio, diciendo… “¡YO NUNCA PUSO MIS MANOS SOBRE LA MADRE DE MI NIÑA NI SOBRE MI HIJA DE MIERDA, ERES LOCO! !” – mientras insistía en que toda la prueba no era más que un robo de dinero por parte de su acusador. De hecho, Davis sostiene que la única razón por la que la mujer, que afirmó que temía por su vida, llamó a la policía en primer lugar fue porque estaba molesta porque él no la dejaba usar su camioneta. Gervonta fue liberado de la cárcel el miércoles… y todavía (al menos a partir de ahora) está programado para pelear contra Héctor Luis García el 7 de enero en Washington, DC Ioka y Franco tienen empate mayoritario en Japon Actualidad de Tyzyu-Charlo Like this: Like Loading...

