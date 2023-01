Ioka y Franco tienen empate mayoritario en Japon Por Joe Koizumi El campeón de las 115 libras de la OMB, Kazuto Ioka (29-2-1, 15 KOs), 115, Japón, luchó por un empate mayoritario (114-114 dos veces, 115-113 contra él) con el campeón de la AMB, Joshua Franco (18-1-3). -1NC, 8 KOs), 114.75, EE. UU., en un asunto de sube y baja muy técnico en una pelea de doce asaltos de unificación súper rápida el sábado en Tokio, Japón. Franco fue más agresivo en todo el recorrido, mientras que Ioka fue más preciso al contragolpear al agresor. Significa que Ioka y Franco mantuvieron cada uno su propio cinturón como antes. La árbitro femenina fue Melva Santos de Puerto Rico. Acusadora de Tank Davis se retracta de reclamos Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.