Fury fue desairado nuevamente en la Lista de Honores de la Realeza Una vez más, a pesar de sus muchos logros, el campeón de peso pesado del CMB Tyson Fury fue desairado en la Lista de Honores de Año Nuevo 2023 que “reconoce los logros y el servicio de personas extraordinarias en todo el Reino Unido”. El archirrival de Fury, Anthony Joshua, y una larga lista de boxeadores británicos han figurado previamente en la lista, y el ex contendiente Henry Cooper incluso recibió el título de caballero, pero hasta ahora no ha habido amor por Gypsy King, de 34 años, quien, además a ser un campeón mundial invicto, es un destacado defensor de la salud mental. Con respecto al último desaire, Fury le dijo a The Telegraph: “Me gustaría algo que nadie más haya tenido, especialmente un deportista. Soy un hombre normal pero una edición limitada, así que me gustaría algo diferente. Tal vez el rey Carlos podría convertirme en emperador del norte de Inglaterra. Gervonta Davis amplio favorito sobre HL García para el sábado Ioka y Franco tienen empate mayoritario en Japon Like this: Like Loading...

