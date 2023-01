Gervonta Davis amplio favorito sobre HL García para el sábado El campeón de peso ligero “regular” de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, es favorito por 10:1 a 18:1 para retener su título contra el rey de peso súper pluma de la AMB, Héctor Luis García, el sábado por la noche en el Capital One Arena en Washington, DC. La pelea encabeza una transmisión de pago por evento para dar inicio a 2023. En la co-estelar, el peso welter Jaron Ennis es un favorito de 50:1 para derrotar al poco conocido Karen Chukhadzhian por el cinturón interino de la FIB. Sobre el papel, la pelea más competitiva en la transmisión debería ser el choque de peso welter entre Rashidi Ellis y Roiman Villa. Las probabilidades son 4:1 de que Ellis gane. El ex campeón mundial de dos divisiones, Demetrius Andrade, tiene ventaja de 20: 1 para derrotar a Demond Nicholson en su primer combate de peso súper mediano. Dos combates por Títulos femenino en el MSG el 4 de febrero Fury fue desairado nuevamente en la Lista de Honores de la Realeza Like this: Like Loading...

