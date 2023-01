Dos combates por Títulos femenino en el MSG el 4 de febrero Amanda Serrano (43-2-1, 30 KOs) se enfrentará a Erika Cruz (15-1, 3 KOs) en una batalla Puerto Rico vs. México por el campeonato indiscutido de peso pluma femenino y Alycia Baumgardner (13-1, 7 KOs) ante Elhem Mekhaled (15-1, 3 KOs) por el campeonato mundial indiscutible de peso súper pluma en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York el sábado 4 de febrero, exclusivamente en vivo en todo el mundo por DAZN. Los boletos ya están a la venta desde $ 30. Combates:

Richardson Hitchins contra John Bauza (superligero)

Reshat Mati contra Cletus Seldin (superligero)

Skye Nicolson contra Tania Alvarez (femenino pluma)

Ramla Ali contra Avril Mathie (femenino supergallo)

Aaron Aponte contra Joshua David Rivers

Harley Mederos contra Julio Madera

