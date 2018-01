ACLARACIÓN DE STATUS DE LA DIVISIÓN SEMICOMPLETA DEL WBC

Eleider Álvarez ha notificado oficialmente al WBC que se retira de la pelea por el Campeonato Mundial Interino ordenado por el WBC contra Oleksandr Gvozdyk. La Junta de Gobierno del organismo analizará la decisión del Sr. Álvarez sobre el estado general de la división y emitirá un fallo oficial en los próximos días.

El WBC considera necesario proporcionar en este punto los antecedentes cronológicos que han llevado al estado actual de la división. Es importante establecer el registro directamente poniendo los hechos en blanco y negro. De esta forma, los boxeadores afectados y el público tendrán una idea clara de cada incidente que ha afectado a la división en los últimos años. Hemos creado una línea de tiempo simple de la siguiente manera:

2013

25 de mayo: Tony Bellew se convierte en retador obligatorio al derrotar a Chilemba por Decisión unánime.

8 de junio: Adonis Stevenson gana el título del WBC noqueando en un round a Chad Dawson.

28 de septiembre: Stevenson vence a Tavoris Cloud en una defensa voluntaria.

30 de noviembre: Stevenson noquea a Bellew en una defensa obligatoria.

Sentencia durante Convención del WBC 2013 – Jean Pascal peleará contra Lucian Bute y el ganador será el próximo retador obligatorio de la división para noviembre de 2014.

2014

18 de enero: Pascal derrota a Bute por UD12 y se convierte en contendiente obligatorio.

24 de mayo: Stevenson derrota a Fonfara por UD12 en defensa voluntaria.

* Stevenson solicita una defensa voluntaria con el compromiso de que el ganador pelee contra el retador obligatorio, Jean Pascal.

25 de octubre – Eleider Álvarez derrota a Ryno Lindberg por TKO7 y gana el título WBC plata.

* El retador obligatorio Jean Pascal se retira de su puesto como retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y firma una pelea contra Sergey Kovalev.

19 de diciembre: Stevenson derrota a Dmitry Suhkotskiy por KO5 en defensa voluntaria.

* Sentencia durante la Convención del WBC 2014 – El WBC dio un paso al frente para realizar un fallo sin precedentes, ordenando al campeón del WBC Stevenson enfrentar al ganador de Kovalev vs Pascal, cumpliendo en esta forma con sus obligaciones titulares.

2015

14 de marzo: Kovalev derrotó por KO7 a Pascal, ganando el cinturón diamante del WBC y convirtiéndose en retador obligatorio para Stevenson.

14 de abril – Stevenson derrota a Bika por UD en defensa voluntaria

* Después de varios meses de negociaciones, Kovalev se retira de la pelea contra Stevenson, por lo que la división se queda sin retador obligatorio.

10 de agosto – El WBC ordena la pelea Chilemba vs Fonfara como eliminación final para el puesto de retador obligatorio.

15 de agosto – Álvarez derrota a Ranoni por UD defendiendo el título plata.

* Fonfara se retira de la eliminación final vs Chilemba

25 de agosto: WBC ordena la eliminación final entre Chilemba y Álvarez.

11 de septiembre – Stevenson derrota a Karpency por KO3 en defensa voluntaria.

28 de noviembre – Álvarez derrota a Chilemba por UD obteniendo la posición de retador obligatorio.

* 2015

Sentencia durante la Convención del WBC – Se considera eliminatoria final la pelea Chilemba vs. Álvarez para determinar al contendiente obligatorio. Durante la Convención, Kathy Duva e Yvon Michell confirmaron que todavía estaban en negociaciones para organizar la súper pelea contra Kovalev; el WBC confirmó su apoyo en caso de que la pelea se materializara.

2016

11 de julio – Stevenson derrota a Thomas Williams por KO4 en defensa voluntaria.

11 de agosto: El WBC ordena periodo de negociaciones libres para organizar la defensa obligatoria Stevenson vs Álvarez.

13 de septiembre: GYM confirma al WBC que han llegado a un acuerdo, por lo tanto se cancela una subasta de la pelea.

Álvarez le pide al WBC que acepte su pelea contra Bute como defensa de su título plata WBC y que también sea considerada eliminación final para que el ganador se convierta en el retador obligatorio de la división.

* Sentencia durante la Convención del WBC 2016 – El Consejo Mundial de Boxeo acepta la solicitud de Álvarez para enfrentar a Bute y que el ganador del encuentro se convierta en retador obligatorio de la división. Stevenson es libre de hacer una defensa voluntaria ya que el contendiente obligatorio no estará disponible para pelear.

2017

24 de febrero: Álvarez derrota a Bute por KO5 y confirma su posición como retador obligatorio.

26 de febrero – El WBC ordena el inicio del período de libres negociaciones para organizar Stevenson vs. Álvarez.

24 de marzo: Álvarez informa al WBC llegar a un acuerdo “step aside” para permitirle a Stevenson realizar una defensa voluntaria.

* La Junta de Gobierno del WBC acordó estar a favor de ordenar otra pelea de eliminación final para determinar un segundo retador obligatorio.

3 de junio – Stevenson derrota a Fonfara por KO2 en defensa voluntaria.

3 de junio – Álvarez derrota a Pascal por MD 12 confirmando su posición de retador obligatorio.

19 de junio – El WBC ordena inicio del período de negociación libre para organizar Stevenson v. Álvarez.

* El WBC es informado de que se ha llegado a un acuerdo y que la pelea se realizará en diciembre a más tardar.

*Sentencia durante la Convención WBC 2017 – El campeón Adonis Stevenson tiene programada una defensa obligatoria contra el clasificado No.1, Eleider Alvarez, en diciembre. El combate entre el peleador #2, Oleksandr Gvozdyk, y el clasificado #4, Marcus Browne, fue aprobado como eliminatoria final y en cuanto se sepa la disponibilidad de Barrera, éste se enfrentará contra el clasificado más alto disponible.

*Resultados tras la sentencia

– Stevenson solicita pelear contra el ex campeón Badou Jack.

– Álvarez informa que ha aceptado hacerse a un lado “step aside”.

– Marcus Browne se retira de la pelea eliminatoria final

– WBC ordena la pelea Gvozdyk vs Sullivan Barrera como eliminatoria final.

Barrera se retira de la pelea.

08 de diciembre – La Junta de Gobierno del WBC decide una nueva sentencia acerca de la división:

– Permitir el combate Stevenson vs Jack con el compromiso de que el ganador enfrente en su siguiente pelea al retador obligatorio.

– Ordena Álvarez vs. Gvozdyk por el título mundial interino del WBC y la posición de retador obligatorio. El ganador de este duelo pelearía contra el ganador de Stevenson vs Jack. Fecha de la subasta: 12 de enero de 2018.

2018

10 de enero: Álvarez se retira de participar en la pelea de Campeonato Mundial Interino del WBC.

La Junta de Gobernadores del WBC se encuentra en proceso de analizar esta situación en profundidad y emitirá un dictamen oficial en breve