Barthelemy-Relikh listo para el choque por el título de la AMB

El invicto campeón mundial de dos divisiones Rances Barthelemy y el ex retador del título Kiryl Relikh buscarán comenzar su nuevo año con una victoria en el título mundial cuando se reúnan en una revancha por un título vacante de 140 libras el sábado 10 de febrero en vivo por SHOWTIME desde el Alamodome en San Antonio en un evento presentado por Premier Boxing Champions.

La transmisión de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING comienza a las 10:15 p.m. ET / PT y será encabezado por el campeón mundial de tres divisiones Mikey García (37-0, 30 KOs) y se enfrentará al invicto campeón mundial de 140 libras Sergey Lipinets (13-0, 10 KOs).

“Obviamente, el objetivo número uno para 2018 es traer a casa ese cinturón el 10 de febrero”, dijo Barthelemy (26-0, 13 KOs). “Entonces quiero unificarme con todos los demás campeones”. Mi resolución de Año Nuevo es rodearme de buenas personas y ganar múltiples títulos mundiales “.”Primero tengo que ganar esta pelea en febrero”, dijo Relikh (21-2, 19 KOs). “Pero luego tengo esperanzas de un gran año defendiendo mi cinturón contra la pelea obligatoria y eventualmente la de unificación”. Este será el año en que alcance un nuevo nivel en este deporte “.

Barthelemy y Relikh pelearán por el título mundial superligero vacante de la AMB después de que su pelea eliminatoria del título en mayo terminara en una decisión discutible para Barthelemy. Esta vez los luchadores buscarán no dejar ninguna duda con el título completo en la línea.

“Esta es mi segunda vez luchando por un título mundial y será una segunda lección para mí”, dijo Relikh. “Este es mi momento para convertirme en campeón”. Necesito hacer mucho más durante esta pelea.”Tengo que ser agresivo desde el principio. Estoy seguro de que necesito un nocaut para obtener la victoria. Él puede intentar huir, pero no podrá esconderse de mí “.

“Ganar este título sería un sueño hecho realidad para mí”, dijo Barthelemy. “Sería el primer luchador cubano en la historia en ganar un título en tres divisiones diferentes. La última pelea fue muy reñida y merece una revancha.

“Solo necesito mantener mi plan de juego y mostrarles a todos que soy el mejor luchador de 140 libras en el mundo. La clave será mantenerse disciplinado y aterrizar golpes duros toda la noche “.

Ambos combatientes se han sacrificado en el campo de entrenamiento en el camino a lo que esperan sea un momento de celebración el 10 de febrero, entrenando duro durante la temporada de vacaciones para mantenerse en el objetivo de la noche de la pelea.

“Todo mi equipo ha hecho un trabajo fantástico hasta el momento en el campamento”, dijo Barthelemy. “Ismael Salas y Joel Casamayor me están dando grandes consejos y me mantienen enfocado en mi objetivo. Una cosa nueva que he agregado a este campamento es Bob Santos en nutrición, fuerza y ​​acondicionamiento. Ha marcado una gran diferencia durante las vacaciones en las que suelo comer demasiado. Él me mantuvo en una dieta estricta y el entrenamiento nunca ha sido mejor “.