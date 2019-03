Román Martínez 136 vs. William González 135

Jeyvier Cintron 115 vs. Eliecer Quezada 113.9

Luis Lebron 122 vs. José Alfredo Flores 121

Clayton Laurent Jr. 287 vs. José García 221

Ariana Pagán 107 vs. Amaryllis Adorno 107

Alfredo Cruz 115 vs. Alexis Díaz 115

Adrián Martínez 139 vs. Jorge Santiago 140

Nelson Pastrana 161 vs. Eugene Alvelo 163

Israel Vázquez 110 vs. Luis Díaz 112

Venue: Rubén Zayas Montañez Coliseum, Trujillo Alto, Puerto Rico

Promoter: PR Best/Spartan Boxing

TV: Facebook