By Robert Coster

Alberto Puello 140 vs. Ricardo Gutierrez 140

(WBA Fedelatin jr welterweight title/WBC Latino jr welterweight title)

Guillermo Jones 229 vs. Ytalo Perea 239

(WBA Fedelatin Heavyweight title)

Carlos Adames 156 vs. Adrian Perez 155

Subriel Matthews 140.5 vs. Patrick Lopez 140

William Encarnacion 123 vs. Julio Avendano 124.5

Jhomar Medina 138 vs. Alejandro Ramos 138

Venue: Jaragua Renaissance Hotel And Casino, Santo Domingo

Promotor: Shuan Boxing Promotion