Weights From Kissimmee, Florida

“Hurricane” Sammy Valentin 146 vs. Alejandro “Bad Boy” Barbosa 147

(10 Rounds WBO Intercontinental Welterweight Title)

Esquiva Falcao 163 vs. Jose Miguel Fandino 163

Jean Carlos “Chapito” Rivera 126 vs. Edgar “La Bestia” Cantu 126

Antonio Vargas 121 vs. Jonathan Garza 121

Aidar Sharibayev 136 vs. Daulis Prescott 138

Hairon “El Maja” Socarras 130 vs. Gabino “Flash” Cota 129

Gerald Semidey 140 vs. Joshua Ciulla 140

Venue: Osceola Heritage Park Events Center Kissimmee, FL

Promoter: Tuto Zabala, Jr. (All Star Boxing, Inc.)

TV: Telemundo Network 11:35 PM

Door Opens: 7:30 PM First Fight 8:00 PM

Tickets: www.ticketmaster.com or at door