Weights from Philadelphia

Christian Carto 118.8 vs. Phillip Adyaka 118.8

Erik Spring 153 vs. David Wilson 156

Khalib Whitmore 202,5 vs. Elvin Sanchez 195.9

Antonio DuBose 127 vs. Josh Crespo 126.4

Brandon Robinson 166.6 vs. Shane Pearson 166.7

Marquis Taylor 147.6 vs. Vincent Floyd 147.8

Shamsuddeen Justice 145.5 vs. Tito Gosalves 148

Christian Montano 181.4 vs. Dameron Kirby 178.6

Demetrius Williams 143.8 vs. Kashon Hutchinson 142.9

Jerrod Minor 116.5 vs. Steven Lopez 113.2

Promoter: King’s Promotions

Venue: SugarHouse Casino

1st Bell is 7 PM ET

TV: Eleven Sports at 9 PM ET

Tickets are on sale for $100, $75, $50, and can be purchased at SugarHouseBoxing.eventbrite.com