Weights from Philadelphia

Avery Sparrow 127.2 vs. Joey Laviolette 127

Isaiah Wise 156.6 vs. Fred Jenkins, Jr. 155.8

Leshawn Rodriguez 161.3 vs. Fadoul Louis 159.6

Brandon Robinson 166.6 vs. Brandon Clark 164.9

Elijah Vines 154.7 vs. Ishmael Altman 151

Marcel Rivers 144.6 vs. Osnel Charles 143.8

Victor Padilla 138.7 vs. Javier Garcia 142.2

Julian Rodriguez 143.2 vs. Dario Ferman 142.5

Jae Ho Kim 136 vs. Vinnie Denierio 135

Omar Kabary Salem 163.7 vs. Leon Deshields 161.4

Venue: 2300 Arena

Promoter: Peltz Boxing Promotions, BAM Boxing, Joe Hand Promotions, and Raging Babe.

Tickets: $40, $50 and $75