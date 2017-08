Weights from Atlantic City

Thomas LaManna 147 vs. George Sosa 148

(WBC Silver Latino Welterweight Title)



Imamu Mayfield 200 vs. Lamont Capers 196

Anthony Young 144.5 vs. Carlos Winston Velasquez 145.5

Vidal Rivera 128.6 vs. Weusi Johnson 130.3

Yurik Mamedov 145.5 vs. Ariel Vasquez 145.3

Emmanuel Rodriguez 119 vs. Willie Anderson 122.5

Tahlik Taylor 177 vs. Frederick Julan 173

Sidell Blocker 128 vs. Joshafat Ortiz 129

Marcos Lugo 131.6 vs. Tomas Romain 131.7

Ronald Logan 140 vs. Nahir Albright 139.1

Alvin Vermall, Jr. 192 vs. LaMarcus Tucker TBA

Promoter: Rising Promotions:

Venue: The Claridge Hotel

1st Bell: 7 PM ET (Doors 6 PM)

Tickets are priced at $150, $125, $100, $80 and $55 and can be purchased at www.rspboxing.com