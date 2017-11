Kovalev, Shabranskyy make weight

Sergey Kovalev 174 vs. Vyacheslav Shabranskyy 174.8

(WBO light heavyweight title)

Jason Sosa 131.2 vs. Yuriorkis Gamboa 130.6

Sullivan Barrera 174.8 vs. Felix Valera 174.2

Bakhram Murtazaliev 153.8 vs. Carlos Galvan 151.8

Frank Galarza 153 vs. Jaime Herrera 153.2

LeShawn Rodriquez 156.6 vs. Alex Sandro Duarte 154.4

Meiirim Nursultanov 161.6 vs. Eric Moon 162.2

Enriko Gogokhia 148.8 vs. Jose Abreu 148.2

Ismael Villarreal 154.2 vs. Race Sawyer 155.6

Venue: The Theater at Madison Square Garden, NYC

Promoter: Main Events

TV: HBO