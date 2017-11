Gamboa vence a Sosa; Barrera vence a Valera

El ex campeón unificado de peso pluma Yuriorkis Gamboa (28-2, 17 KOs) logro una decisión mayoritaria en diez rounds sobre el ex campeón superpluma de la AMB, Jason Sosa (20-3-4, 15 KOs) el sábado por la noche en The Theatre at Madison Square Garden en New York City. Sosa se anotó una caída en el séptimo round cuando el guante de Gamboa tocó la lona y Gamboa se le descontó un punto por la celebración por el árbitro Ron Lipton en el round diez, pero Gamboa aún logró ganar 95-93, 96-92, 94-94.

El clasifica AMB # 1, CMB # 3, OMB # 3, FIB# 10 del peso semipesado Sullivan Barrera (21-1, 14 KOs) logró una decisión unánime de diez rounds sobre el CMB # 14, FIB # 15 Félix Valera (15-2, 13 KOs). Ambos boxeadores se golpearon fuerte desde el primer round. Barrera fue cortado sobre el ojo derecho en el segundo round. A Valera le fue deducido puntos por golpes bajos en los rounds tres, seis y ocho por el árbitro Michael Ortega. A Barrera se le dedujo un punto por un golpe bajo en el round nueve. Las puntuaciones fueron 98-88, 97-90, 97-89.

Otros resultados:

Bakhram Murtazaliev KO5 Carlos Galvan (super welter)

Frank Galarza W8 Jaime Herrera (super welter)

Meiirim Nursultanov TKO2 Eric Moon (mediano)

LeShawn Rodriguez KO3 Alex Duarte (mediano)

Enriko Gogokhia W6 Jose Abreu (super welter)

Ismael Villarreal W4 Race Sawyer (super welter)