Finalmente se conocen cifras de Mayweather-McGregor

Showtime Sports confirmó hoy que la presentación de SHOWTIME PPV de Mayweather vs. McGregor el 26 de agosto de 2017 generó 4.3 millones de compras de pago por ver en Norteamérica. Esto incluye la distribución tradicional de televisión y portales en línea, como la nueva aplicación SHOWTIME PPV y SHOWTIMEPPV.com, así como UFC.TV en EE. UU. Y Canadá.

Mayweather vs. McGregor, un evento de boxeo SHOWTIME PPV de cuatro peleas en el T-Mobile Arena en Las Vegas, oficialmente se erige como el segundo evento de PPV más grande de todos los tiempos detrás de Mayweather vs. Pacquiao, que estableció el mejor rating de América del Norte en una marca por audiencia en 4.6 millones de compras en 2015. Los totales de SHOWTIME PPV para Mayweather vs. McGregor exceden por mucho el ahora tercer mejor evento en la historia, casi duplicando las compras de 2.48 millones para Oscar De La Hoya vs. Mayweather en 2007.

Los ingresos globales totales del evento, incluidas la venta de entradas, el patrocinio y la distribución internacional, superan los $ 600 millones, lo que, junto con Mayweather vs. Pacquiao, es uno de los más grandes para un evento deportivo de un día de todos los tiempos. Mayweather y SHOWTIME PPV ahora representan los tres eventos de mayor recaudación de pagos por ver en la historia de la televisión con el tercer evento Mayweather vs. Canelo a partir de 2013.