Farmer, Ogawa make weight

By Miguel Maravilla at the scale

Tevon Farmer 129.5 vs Kenichi Ogawa 129.5

(IBF jr lightweight title)

Orlando Salido 131.5 vs Miguel Roman 130.5

Francisco Vargas 130 vs Stephen Smith 130

Tevon Farmer 129.5 vs Kenichi Ogawa 129.5

Dennis Shafikov 130.5 vs Rene Alvarado 130.5

Aaron McKenna 149.5 vs Travis Connolly 153

Jamie Munguia 157 vs Paul Valenzuela 157

Pedro Duran 131 vs Daniel Evangelista 130

Joselito Vasquez 113 vs Armando Vasquez 110.5

Venue: Mandalay Bay, Las Vegas

Promoter: Golden Boy

TV: HBO