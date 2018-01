Wilder promete a KO Ortiz

El campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, hizo una solemne promesa de que va a noquear a Luis Ortiz cuando choquen el 3 de marzo en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. “Desde que era un niño pequeño, siempre he tenido dudas, pase lo que pase”, dijo Wilder en un evento de prensa de SHOWTIME. “Como hombre adulto ahora, todavía estoy dudando. Me gusta probar que la gente está equivocada. No hay nada como probar que alguien está equivocado. Según lo veo, tengo 39-0 con 38 KOs. Cada vez que prometo que voy a derribar a alguien, lo he hecho. Veran el 3 de marzo. ¡Prometo que también voy a noquearlo!