Wilder: Ortiz nunca se ha enfrentado a nadie con mi calibre

Foto: Esther Lin / SHOWTIME

El campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, evalúa el nivel de oposición de su opositor 3 de marzo Luis Ortiz a este punto. “Ortiz nunca se ha enfrentado a nadie con mi calibre. Ortiz nunca se enfrenta a nadie con la intensidad, con la mentalidad que tengo o con el instinto asesino natural que tengo . Todo lo que se te escapa por la ventana cuando te subes al ring con uno real”. No me importa todo eso. Eso no es nada.

“No hay nada que el hombre vaya a hacer para tocarme donde me va a hacer daño”. Voy a revisar todo eso. Te lo estoy diciendo. Eso no es nada. He visto su estilo muchas, muchas, muchas veces. He luchado contra los aficionados. Tengo muchos amigos cubanos. Sé su estilo. Créeme. Y no puedo esperar y Es por eso que hablo yo. Hablo mi charla para poder caminar.

“Nadie más en el exterior del ring no puede hablar porque no van a poder caminar esa milla verde. Sus entrenadores, sus promotores, su gente a su alrededor no podrán caminar la milla verde. Luis Ortiz va a ser la única persona que podrá sufrir las consecuencias y cuanto más hablen, más castigo se le aplicará.

“Todo intensifica mi anticipación de querer noquearlo”.