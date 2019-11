Wilder-Ortiz arrivan al MGM Grand en Las Vegas Foto: Promociones Stephanie Trapp / TGB El campeón de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder y el retador Luis “King Kong” Ortiz hicieron su gran llegada el martes al MGM Grand cuando iniciaron los eventos de la semana de pelea antes de su revancha PPV este sábado desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.



Deontay Wilder: "Todos estamos aquí para ver qué sucederá el sábado por la noche. Aunque noqueé a Ortiz la primera vez, fue una pelea increíble. Esa fue la pelea que más me desafiaron durante. Entiendo por qué ninguno de los otros pesos pesados ​​quiere pelear contra Ortiz. Es muy peligroso y lo bendije con una segunda oportunidad. Los fanáticos siempre obtienen el valor de su dinero cuando estoy en el gran escenario. Porque la gente sabe lo que puedo hacerle a otro ser humano dentro de ese anillo. No puedo esperar al sábado por la noche. Luis Ortiz: "Deontay Wilder es un luchador de retroceso como yo, y ambos queremos pelear contra los mejores. Creo que soy el mejor y es por eso que obtengo esta revancha. Estoy concentrado en esta pelea y solo en esta pelea, y estoy haciendo todo lo posible para levantar mi mano el sábado por la noche ".

