By Rick Scharmberg

Dante Cox 135 vs. Rackwon Butler 134

(ABF lightweight title)

Jessica Camara 137 vs. Maria Vega 135.1

Eslih Owusu 158 vs. Dewayne Williams 159.5

(ABF middleweight title)

Logan Holler 156.6 vs. Olivia Gerula 163

Jalique Holden 128.9 vs. Charles Clark 132.8

Antonio Lucaine 127.2 vs. Carlos Gonzales 127.6

Tariq Green 170.7 vs. Yohanes Rezene 176.4

Venue: Chase Fieldhouse

Promoter: Dee Lee Promotions, LLC

Matchmaker: Nick Tiberi

Tickets $30 at the door

First Bell: 7pm