Weights from Vietnam Trinh The Long 159 vs Chayanon Phothijun 158

(WBC Asia silver middleweight title)



Arvin Jhon Paciones 107 vs Jonathan Refugio 107

(WBA Asia light flyweight title)



Vo Hong Dat 133 vs Ernie Sanchez 135

(WBA Asia lightweight title)

Avzalbek Kuranbaev 154 vs Adam Diu Abdulhamid 155

(WBA Asia South super welterweight title)

Kellian Sisovic 139 vs Iwan Ngabalin 135

Hamad Nabil 128 vs Trieu Kim Long 123

Lu Huu Thien vs 129 Vo Thanh Tung 123

Doan Gia Thanh 117 vs Pham Quang Khai 117

Doan Gia Dai 112 vs Vo Van Thanh 118

Luigi De Crescenzo 160 vs Dang Ngoc Tuan 156

Tyler Nguyen 124 vs Phan Thanh Nhieu 124

Kayden Tran 117 vs Vo Minh Thien An 108 Venue: Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, Vietnam

Venue: Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, Vietnam

Promoter: Jenny Do(Shadow Entertainment)

