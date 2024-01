Christian Carto 123 vs. Ardin Diale 130

Atif Oberlton 175 vs. Cleotis Pendarvis 174.5

Quadir Albright 146.5 vs. Adam Kipenga 145.5

Jackie McTamney 125.5 vs. Cara McLaughlin 123.5

Cornelius Phipps 121 vs. Darrin Holiday 122

Cody Russell 176 vs. Ronald Trahan 173

Ibrahim Robinson 145 vs. Renny Viamonte 146

Ismail Muhammad 149.5 vs. Zach Hill 150.5

Venue: Live! Casino Hotel Philadelphia

Promoter: King’s Promotions

Stream: BXNGTV.com (Marc Abrams and Mykal Fox on the call)

1st Bell: 7 PM ET