Tyrone Brunson 153.6 vs. Jamaal Davis 156

(Pennsylvania State jr middleweight title)



Joseph George 170 vs. Oscar Riojas 168.8

Nahir Albright 139 vs. Roy McGill 139

Rasheed Johnson 146.6 vs. Vincent Floyd 147.7

Kendal Cannida 175.2 vs. Angel Rivera 173.3

James Martin 149.6 vs. Rick Pyle 153.8

Rasheen Brown 121.6 vs. Hugo Rodriguez 121.5

Yeuri Andujar 124.3 vs. Weusi Johnson 127

Jerrico Walton 148 vs. Cesar Soriano Berumen 147.9

Antonio DuBose 128 vs. Danny Flores 127.8

Shamar Fulton 134.2 vs. Christopher Burgos 134.6

Venue: 2300 Arena, Philadelphia, PA

Promoter: King’s Promotions/Titans Boxing Promotions

Stream: Facebook Fightnight Live