Ricardo “Hindu” Espinoza 118 vs. Ricardo “Matematico” Nunez 122

(WBO Latino bantamweight title)



Derrick Cuevas 147 vs. Ed “The Lion” Paredes 151.4

Hairon Socarras 128 vs. Carlos “Fino” Ruiz 127.4

Mussa Tursyngaliyev 128 vs. Vincent Jennings 127

Chris Velez 147 vs. Ryan Pino 146.2

John D Martinez 154 vs. Matias Gacia 153

Ulysses Diaz 178 vs. Gilberto Rubio 187.2

Luis Melendez 126.4 vs. Issac Cerda 125

Blake Davis 183 vs. Yendris Rodriguez 185

Jorge Romero 121 vs. Felipe Rivas 121

Jessy Cruz 131 vs. Eduardo Melendez 131.4

Eduardo Perez 152 vs. Sergio Gomez 150.2

Venue: Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, FL

Promoter: All Star Boxing/The Heavyweight Factory

TV: Telemundo