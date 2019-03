Garrett Wilson 195.6 vs. Brian Howard 196.2

Jerome Conquest 135.2 vs.Vinnie Denierio 135.2

Nyrome Lynch 146 vs. Tyhler Williams 142.8

Jacob Fox ?? vs. Omar Kabary Salem 170

Tyree Arnold 141.8 vs. Daiyann Butt 142

Ismael Villareal 156.2 vs. Lashawn Alcocks 156.8

Corey Weekley 152.4 vs. Sammy Berman 154.8

Venue: Parx Casino, Bensalem, PA

Promoter: Joe Hand Promotions