Sandy Ryan 146.6 vs. Mikaela Mayer 146.8

(WBO female welterweight title)

Xander Zayas 153.4 vs. Damian Sosa 153.6

Bruce Carrington 125.8 vs. Sulaiman Segawa 123.8

Vito Mielnicki Jr. 153.8 vs. Khalil El Harraz 152.4

Floyd Diaz 117.8 vs. Mario Hernandez 117.2

Elvis Rodriguez 142.8 vs. Kendo Castañeda 142

Tiger Johnson 140.8 vs. Yomar Alamo 140.2

Rohan Polanco 143.4 vs. Marcelino Lopez 143

Venue: The Theater at Madison Square Garden, New York City

Promoter: Top Rank

TV: ESPN