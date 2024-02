Ryan Shaw 117.6 vs. Vit Y 117.8

Iman Lee 132.8 vs. Devon Lee 132.2

Luis J. Rodriguez Fernandez 171 vs. Javier Frazier 175.4

Elon De Jesus 123.2 vs. Weusi Johnson 124.6

Terrell Bostic 137.8 vs. Pedro Hernandez 136

Khalil Smoot 244.4 vs. Conway Beaudry Will weigh in Tomorrow

Jacob Riley Solis 164 vs. Tracey Coppedge 157.6

Date: Tuesday, February 6

Venue: Troubadour Nashville

Promoter: Jimmy Adams Promotions

TV: Fite.tv (Marc Abrams and Albert Haynesworth on the call)

1st Bell 7PM CT (8 PM ET)