Nikolay Shvab 134.5 vs. Andrew Rodgers 136

Chris Howard 144 vs. Ryan Schwartzberg 144.6

Tony Aguilar 138.6 vs. Marcello Williams 138.4

Ryan Shaw 111.8 vs. Rondarius Hunter 111.8

Curtis Harper 267.6 vs. Francois Russell 258.6

Yoelys Leal Molina 147.4 vs. Jashawn Hunter (Will Weigh Tues)

Yoandri Rodriguez 266.4 vs. Julio Mendoza 231.2

Venue: Troubadour Nashville

Promoter: Jimmy Adams Promotions

TV: Triller.TV (Marc Abrams/Mike Rodgers/Albert Haynesworth on the call)

1st Bell 7PM CT (8 PM ET)