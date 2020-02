Austin “No Doubt” Trout 149.1 vs. Rosbel Montoya 153.6

Alonzo Butler 295.6 vs. Jesus Albert Martinez 292.4

Abel Mendoza 129.7 vs. Juan Carlos Guillen 127.4

Brandon White 112.2 vs. Mario Chavez Tovar 116.6

Robert Garcia 151 vs. Rey Trujillo 155.3

Rene Palacios 122.2 vs. Manuel Rubalcaba ??

Wanya Reid 167.0 vs. Shawn Hamilton 155.2

Jack Story 208.9 vs. Omar Acosta ??

Venue: Inn of the Mountain Gods, Mescalero, New Mexico

Promoter: Tapia Promotions

TV: Impact Network