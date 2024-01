By Brad Snyder / The Undercard

Wesley Rivers 145.8 vs. Anthony Smith 145.8



Justin Johnson 170.4 vs. Ashaun Bates 173.6



Jorden McDonald167.2 vs. Marion Smith 160

Joseph Zuniga Jr. 184.4 vs. David Carr Jr. 190

Justin Lacey Pierce 146.8 vs. Rey Barrera Sarasola 146.8

Cody Cross 172.6 vs. Marquaun Flowers 170

Hassain Bilal169 vs. Lamar Bolden 169

Ardarrieon Daigle Williams 172.6 vs. TBA

Christopher Thompson ?? vs. Darius Carr 158.2

Venue: Causeway Hotel and Convention Center

Promoter: Rebel Combat Sports

Doors open at 6pm with first bell at 7pm