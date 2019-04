Photos: Zanfer Promotions



Ramón Álvarez 154 vs. José Carlos Paz 153.5

Pedro Campa 140 vs. Abner López 140

Joselito Velázquez 112 vs. Ángel Guevara 112

Sulem Urbina 112 vs. Aracely Palacios 112

Agustín Gauto 108 vs. Jesús Cervantes 108.6

Jorge García 154 vs. Francisco Villanueva 155

Carlos Ocampo 155 vs. David Bustamante 156

Eduardo Ramírez 123 vs. Cristian Cortez 123

Bryan Acosta 126 vs. Luis Carlos Rodríguez 126

Taylor Quijada 112 vs. Jorge Acosta 113.5

Victor Olivo 119 vs. Jorge Armenta ??

Roberto Sánchez 116 vs. Joel Cano 117

Omar Salcido 141 vs. Jorge Watanabe 143

Venue: Arena Sonora, Hermosillo, Son, Mexico

Promoter: Zanfer/2M Promotions

TV: TV Azteca



