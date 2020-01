Weights from Germany Photos: Torsten Helmke Sebastian Formella 146.2 vs. Roberto Arriaza 146.4

(IBO welterweight title)



Peter Kadiru 235.7 vs. Tomas Salek 234.6

(WBC Youth heavyweight title)



Roman Fress 194.9 vs. Matteo Rondena 199.3

Ali Eren Demirezen 261.9 vs. Andrei Mazanik 233.5

Volkan Gokcek 144.6 vs. Bakhtiyar Isgandarzada ??

Nenad Stancic 134.9 vs. Nukri Gamgebeli 134.5

Ilya Mezencev 224.2 vs. Attila Kalman ??

Nuri Seferi 198.6 vs. Mazen Girke ??

Weltmeister Sebastian Formella (links) Auge in Auge mit seinem Herausforderer Roberto Arriaza. Offizielles Wiegen zur Boxgala ECB und SES, Germany, Europapassage, 17. Januar 2020, © MSSP – MICHAEL SCHWARTZ SPORTPHOTO

Peter Kadiru Auge in Auge mit seinem Gegener Tomas Salek (rechts) Offizielles Wiegen zur Boxgala ECB und SES, Germany, Europapassage, 17. Januar 2020, © MSSP – MICHAEL SCHWARTZ SPORTPHOTO

Peter Kadiru auf der Waage Offizielles Wiegen zur Boxgala ECB und SES, Germany, Europapassage, 17. Januar 2020, © MSSP – MICHAEL SCHWARTZ SPORTPHOTO

Roman Fress Auge in Auge mit seinem Gegner Matteo Rondena (rechts) Offizielles Wiegen zur Boxgala ECB und SES, Germany, Europapassage, 17. Januar 2020, © MSSP – MICHAEL SCHWARTZ SPORTPHOTO

Roman Fress und Matteo Rondena (rechts) Offizielles Wiegen zur Boxgala ECB und SES, Germany, Europapassage, 17. Januar 2020, © MSSP – MICHAEL SCHWARTZ SPORTPHOTO

Weights from Verona, NY Conor McGregor interested in fighting Pacquiao

