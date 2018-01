A rare non-televised show for Top Rank.

Vladimir Hernandez 154.8 vs. Danny Valdivia 153.8

Bryan Lua 135.2 vs. Mario Aguirre 138

Joe Louie Lopez 166.6 vs. Calvin Metcalf 163.2

Victor Morales 127.4 vs. Edgar Cantu 127.4

Isidro Ochoa 126.6 vs. Gabriel Rodriguez 127.2

Angel Cordon 127.4 vs. Johnny Estrada 126.6

Javier Rodriguez 140.4 vs. Edgar Martinez 140

Venue: Tachi Palace Casino, Fresno, CA

Promoter: Top Rank

TV: None