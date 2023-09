Teraji detiene a Budler y retiene los cinturones de 108 libras del WBC y la AMB Por Joe Koizumi El campeón de peso mosca ligero del WBC, AMB, Kenshiro Teraji (22-1, 14 KOs), 107.25, mantuvo sus cinturones mientras acechaba pacientemente al veterano sudafricano Hekkie Budler (36-5, 11 KOs), 107.75, y finalmente aceleró su ataque y golpeó al retador contra las cuerdas para provocar la intervención del árbitro mexicano Guadalupe Garcia a los 2:19 del noveno asalto el sábado en Tokio, Japón. El japonés evitó las combinaciones ocupadas pero menos precisas de Budler y contraatacó con mayor precisión para que el sudafricano bajara gradualmente el ritmo a medida que avanzaba el combate. Promotor: Promociones Teiken. Nakatani derrota a Cortés y retiene el título de las 115 libras de la OMB Like this: Like Loading...

