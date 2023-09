Nakatani derrota a Cortés y retiene el título de las 115 libras de la OMB Por Joe Koizumi El invicto zurdo japonés Junto Nakatani hizo su primera defensa del cinturón de las 115 libras de la OMB al derribar al mexicano Argi Cortés tres veces, dos en el quinto y una vez más en el noveno, para anotar una decisión desigual (119-106 dos veces, 118-107 ) durante doce fotogramas calientes el lunes en Tokio, Japón. Cortés parecía muy desconcertado por el torpe estilo zurdo de Nakatani, con altura y alcance superiores, para no poder mostrar su contraataque. Teraji detiene a Budler y retiene los cinturones de 108 libras del WBC y la AMB Nasukawa vence al campeón mexicano Guzmán Like this: Like Loading...

