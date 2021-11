Teofimo y Fulton amplios favoritos el sábado El campeón de peso ligero Teofimo “The Takeover” López es un favorito 10: 1 para derrotar al “Feroz” George Kambosos y retener sus títulos de la AMB, la FIB y la OMB por DAZN en la ciudad de Nueva York. En la unificación de peso súper gallo del WBC / OMB de Showtime en Las Vegas entre “The Heartbreaker” Brandon Figueroa y Stephen “Cool Boy Steph” Fulton, Fulton es un favorito de -350. Round 12 con Mauricio Sulaiman: El sueño terminó, aquí viene la realidad Kambosos: Tendrán una estatua mía en Sydney

