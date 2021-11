Kambosos: Tendrán una estatua mía en Sydney Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso ligero # 1 de la FIB George “Ferocious” Kambosos (19-0, 10 KOs) confía en que destronará al campeón de 135 libras de la FIB, AMB y OMB Teofimo López (16-0, 12 KOs) el sábado en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva Ciudad de York. “Es una oportunidad para ganar estos cinturones el próximo fin de semana. Puede que nunca vuelva “. Kambosos dijo a AAP. “Y creo que estoy completamente listo y preparado y no me preocupa todo lo demás. “Tengo algunos muy buenos amigos que están bastante arriba en el negocio y luego son buenos amigos de algunos políticos en Sydney y obviamente en Nueva Gales del Sur. Dijeron: ‘Amigo, ganas esta pelea y vamos a poner una estatua de bronce tuya en Sydney’. Así de grande será esta victoria … Solo tengo que hacer mis negocios el próximo fin de semana, y lo haré “. Teofimo y Fulton amplios favoritos el sábado Gervonta Davis: Cruz es mejor que este preparado

