Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC ¡Qué evento y qué espectáculo memorable que tuve la gran oportunidad de vivir el sábado en el estadio de Wembley en Inglaterra! Tyson Fury celebró el famoso día de San Jorge y fue proclamado El Rey del Boxeo ante noventa y cuatro mil fanáticos, en la pelea más importante de los últimos 30 años en todo el Imperio Británico. Este evento rompió el récord de asistencia para una cartelera de boxeo en Europa y se posicionó como el segundo más grande en la historia del boxeo solo detrás del Récord Guinness del ídolo mexicano Julio César Chávez, con más de 136 mil aficionados, el 20 de febrero de 1993, en el Azteca. Stadium, promovido por Don King en asociación con Dan Goossen. Fury vs. Whyte rompió dos récords Guinness. La puja de bolsa más grande de la historia con $41 millones, esto fue lo que pagó Queensberry Promotions, en asociación con Top Rank, para adquirir los derechos para promocionarla. WBCbook La cartelera también rompió el récord del libro más pesado de la historia, con el OPUS del CMB de las mejores peleas de la historia, con un peso de 32 kilos. Se creó una edición única, con incrustaciones de cristales y con la portada que muestra la bandera de Ucrania, que está siendo subastada por la reputada casa de subastas Bonhams, y todo el dinero se destinará a fundaciones de apoyo humanitario para ayudar a Ucrania. A la fecha la oferta más alta está en ciento treinta y dos mil dólares, cerrará el 5 de junio. Dillian Whyte salió a ganar y logró lanzar fuertes golpes al cuerpo, pero nunca pudo impactar en la cabeza de Tyson Fury con sus salvajes derechas e izquierdas por encima de la cabeza. Mientras tanto, Tyson Fury se veía genial, usaba judicialmente el jab y era muy móvil. Luego, desató el exitoso uppercut de derecha en la sexta ronda, que dejó a Whyte indefenso. El espectáculo no terminó ahí. Tyson Fury tomó el micrófono y cantó la famosa melodía de American Pie de Don McLean, para deleite y éxtasis de los fans, que celebraron su regreso a casa como rey. Tyson Fury es nuestro campeón mundial de peso pesado del WBC. El mismo campeonato que ha coronado a Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton, Larry Holmes, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Vitali Klitschko y Deontay Wilder, por ese orden, con algunos otros campeones, que persiguieron la sucesión a el trono, por lo que Fury es el digno sucesor, así llamado Campeón Lineal. Fury es una estrella, aparte de su gran habilidad boxística y el gran poder de sus puños. Es una persona maravillosa, que logró salir a flote de una terrible crisis en su vida, que lo llevó a sufrir los demonios del alcohol, las drogas y la depresión. Pocos creyeron en él, y entre ellos está el WBC, ya que lo apoyamos en los momentos más difíciles. Hoy es un hombre de familia, un ejemplo de bondad y caridad. Su gran carisma se utiliza para cambiar la vida de millones de personas. Tiene un maravilloso equipo de trabajo y está invariablemente en compañía de su esposa Paris. En el ring me dijo que necesita urgentemente y quiere visitar México porque se identifica con nuestro país y su gente. Acordamos vernos en mayo para hacer un gran recorrido por la ciudad, visitar las pirámides aztecas, cantar con mariachi y ¿por qué no comer tacos y todas las demás delicias mexicanas? Hubo un momento que nos tocó el corazón hasta lo más profundo. Tyson invitó a su pequeño amigo Marshall a la pelea. Un niño sin brazos ni piernas, y al final ahí, se encontraron en el centro del ring. Fury se arrodilló, colocó suavemente su cinturón sobre él y se abrazaron tiernamente. Tocó los corazones de muchos de nosotros. El ambiente vivido, previo al combate, fue impresionante. Todos cantaron la tradicional Dulce Carolina. Absolutamente electrizante y totalmente inolvidable. Un show topper, antes del show stopper. Dillian Whyte apareció con Back in Black y Howling Wolf de AC/DC. Y luego, Don McLean llegó a las pantallas, con una versión especial de American Pie, seguida de una historia del rey, Tyson Fury. Hay que reconocer que el árbitro hizo un gran trabajo y tuvo una tremenda actuación. La pelea se convirtió en una batalla campal en el cuarto asalto. Ambos cometieron falta y estuvo cerca de volverse inmanejable. Mark Lyson aplicó la autoridad con rigor y al hacerlo y lograrlo, mantuvo y mantuvo un control firme de los dos gigantes enojados. Furybelts Fury anunció su retiro en la conferencia de prensa. Vamos a dejarlo descansar, contemplar su futuro y luego veremos qué pasa. Sabías…? Inglaterra ha tenido un alto nivel de campeones mundiales de peso pesado, y dentro del WBC han estado Frank Bruno y Lennox Lewis. Lennox dominó la división por más de una década, se retiró como campeón y fue el último en ostentar todos los cinturones como campeón. anécdota de hoy El Consejo Mundial de Boxeo fue el primero en descubrir y poner a Tyson Fury en las clasificaciones. Mi papá siguió de cerca sus inicios cuando Mick Hennessy lo estaba promocionando. En una ocasión Furia se expresó de manera inapropiada y don José decidió suspenderlo si no se retractaba de lo publicado. Al día siguiente recibió una llamada del joven boxeador. Cuando colgué, mi papá me dijo: “Hijo mío, me encantó hablar con este joven. Se disculpó apropiadamente y se expresó con elocuencia. Tiene carisma y dicen que es buen luchador. Espero que todo le vaya bien…” Hoy Tyson Fury es el rey del boxeo. Agradezco sus comentarios en [email protected] Dia de Entrenamientos de Taylor-Serrano con los medios ¨Perro¨ Angulo regresa el 1 de junio en Atlanta

