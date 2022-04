Dia de Entrenamientos de Taylor-Serrano con los medios Después de una sesión de fotos el martes en el Empire State Building, la campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor y la P4P femenina Amanda Serrano participaron en un entrenamiento de medios hoy antes de su enfrentamiento el sábado en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, en vivo en todo el mundo en DAZN (¡incluso en Australia y Nueva Zelanda!). Katie Taylor: “Va a haber muchos fanáticos irlandeses en el edificio, creo que fácilmente podría ser una multitud de 50-50 con muchos fanáticos de Amanda también, por lo que creará una atmósfera increíble”.: Amanda Serrano: “Siendo una latina de Brooklyn, estoy emocionada de decir: ‘Lo logré’. ¡Estoy peleando el evento principal en el Madison Square Garden! Estoy ganando siete cifras, una joven latina de Brooklyn. Nunca pensé que podría pasar”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Rey del Boxeo

