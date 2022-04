Mega noche de Boxeo Mundial en Panamá el viernes Por. Gabriel F. Cordero El invicto argentino Andrés Sosa ¨La Maquinita¨ tiene su primer combate internacional cuando se enfrente al prospecto panameño Rafael Pedroza en un combate por el título latino plata supergallo del Consejo Mundial de Boxeo en el combate principal del mega evento de boxeo Internacional que se realizara en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, en la ciudad de Panamá, con transmisión en vivo a través de TyC Sports, TyC Sports Play y TV Max de Panamá. El evento es organizado por Sampson Boxing junto a Best Box en una fuerte alianza con el Gobierno Panameño y las principales empresas privadas y multinacionales del país. El evento tendra seis combates mas con cuatro peleas internacionales internacionales más. En el combate semiestelar, el principal prospecto invicto panameño Alexander Durán (20-0, 7 KOs) enfrentara al ecuatoriano Edwin Bennett (15-2, 7 KOs), en categoría superligero y a ocho asaltos. El otro prospecto Ronal Batista (13-2, 8 KOs) se enfrentará al nobel invicto mexicano Ramsés Pérez Gómez (8-0, 2 KOs), en peso supermosca y a ocho rounds. En categoría welter, el fuerte noqueador venezolano Roiman Villa (22-1, 22 KOs) enfrentara al consistente peruano Jesús Bravo (19-5-1, 17 KOs), a ocho rounds. En el peso gallo, el favorito local Edgar Valencia (14-5-1-1, 3 KOs) contra el novato mexicano Luis Robles Pacheco (14-1, 4 KOs), a ocho rounds. En superligero se enfrentaran los panameños, Juan Huertas (14-3-1, 10 KOs) y Fernando De La Rosa (5-2-1, 3 KOs), a seis rounds. Otro combate de panameños sera en peso welter, entre Alcibíades Ballesteros (0-1-1) y Ricardo Rodríguez (1-6-1), a cuatro rounds. Dentro del mega evento se realizaran combates de boxeo Olímpico que viene apoyando en las serie de Boxeo ¨Sembrando Campeones¨en Panamá Dia de Entrenamientos de Taylor-Serrano con los medios

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.