Rocha estará en el undercard de Díaz-Zepeda El peso welter Alexis "Lex" Rocha (20-1, 13 KOs) regresará al cuadrilátero como coestelar el sábado 29 de octubre en el evento principal de 12 asaltos entre el ex campeón de peso súper pluma de la FIB Joseph "JoJo" Díaz, Jr. ( 32-2-1, 15 KOs) y el invicto peso ligero William "El Camarón" Zepeda (26-0, 23 KOs). Rocha defenderá su título de peso welter de la NABO contra Jesús "Ricky" Pérez (24-3, 18 KOs) en una pelea de 10 asaltos que se transmitirá en todo el mundo por DAZN y en vivo desde el Pechanga Arena San Diego. Alexis Rocha: "Lo único que me importa es subirme al ring y noquear a mis oponentes. Esa es mi mentalidad. Mientras siga noqueando a mis oponentes, derribándolos, haciéndolos renunciar o derribándolos, mis oportunidades llegarán y, finalmente, ninguno de los nombres principales podrá ignorarme. Esa es mi misión y eso es todo lo que me importa. Voy por todos los mejores peleadores". Jesús Pérez: "Esta es una gran oportunidad para mí. Sé que las probabilidades están en mi contra, ¡pero estaré más que listo el 29 de octubre! Esperemos que mi oponente también lo esté para que podamos darles un espectáculo a los fanáticos". David Morrell ante Yernossunuly por título AMB en Minneapolis WBC presenta cinturón en honor a la Reina Isabel II para Shields-Marshall

